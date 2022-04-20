台灣雖非《聯合國反貪腐公約（UNCAC）》締約國成員，但廉政署自2018年首次公布反貪腐公約首次國家報告，為實踐廉潔承諾，歷經4年率先全球，再度推出第二次國家報告，預計8月邀請專家舉辦國際審查會議。

廉政署表示，UNCAC的189個締約國中，截至今年3月，僅有19個締約國完整公布首次國家報告，台灣在2015年通過UNCAC施行法自主實踐公約，今年便完成第二次國家報告，足證政府反貪腐的決心。

廉政署指出，台灣在國際透明組織清廉印象指數（CPI）中，排名與分數年年攀升，更在去年獲得第25名，為歷年最佳成績。這回第二次國家報告更領先全球公布，包含10大成果亮點，包括洗錢防制、公司治理、廉潔教育、培訓反貪人才、透明晶質獎試評等。

為符合國家反貪趨勢，報告中同時也提出5點策進作為，整併貪污條例與刑法瀆職罪、擬定影響力交易規範、推行揭弊者保護機制、建立採購透明化措施等，落實檢審機關追訴貪腐犯罪。