聖露西亞新任駐我國特命全權大使路易斯今（20）日上午拜會外交部長吳釗燮並遞交到任國書副本。吳釗燮表示，歡迎路易斯履新，並期許與路易斯大使攜手深化兩國友好邦誼。路易斯強調，未來將致力推動兩國人民的交流，並盼持續推動台露教育合作。

吳釗燮接受路易斯遞交到任國書副本時表示，台露兩國關係密切友好，我國十分珍視兩國邦誼，同時也代表台灣政府與人民感謝聖露西亞長期支持台灣參與國際組織及活動。兩人就兩國合作、教育、台灣的國際參與、台海情勢等議題廣泛交換意見。

路易斯向吳釗燮轉致露國皮耶總理對我國政府提供各項合作的謝忱。他說，他本人曾經三度訪問台灣，包括2016年5月出席蔡英文總統就職典禮，對台灣的民主發展、風土民情、科技發展及教育的水準都有深刻體會。

路易斯強調，教育對國家發展的重要，欣見聖露西亞學生在台灣深造後返國在各領域表現出色，未來將致力推動兩國人民的交流，並盼持續推動台露教育合作。

聖露西亞是我國在加勒比海地區的重要友邦，兩國在教育、農業、糧食安全、醫療衛生等領域長期合作成果豐碩，深獲聖國人民肯定。路易斯曾經留學英國及紐西蘭，取得數學教育碩士和博士。在奉派台灣之前，曾擔任聖露西亞教育部長以及眾議員等重要職務，資歷豐富。