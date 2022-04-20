產險公會攜手14家產險業者將區塊鏈應用延伸至產險實務作業，首創全台第一個「產險聯盟區塊鏈」，並獲金管會核准試辦5月1日開始進行試辦。

近年在政府的大力推動下，因應後疫情時代的金融市場數位科技需求，金融業者間在互信合作基礎上，兼顧安全與效率，打造創新金融服務。產險公會宣布國內14家產險業者將區塊鏈應用延伸至產險實務作業，首創全台第一個「產險聯盟區塊鏈」。首波應用鎖定汽機車強制險與任意險上，之後可以一站式鏈上完成案件審核、給付及追償，大幅降低理賠作業時間。

產險公會進一步指出，該「產險聯盟區塊鏈」透過國泰產險借助國泰金控所創立國內首個區塊鏈團隊，數位數據暨科技發展中心的技術開發，運用區塊鏈即時、可信任、資料不可竄改與匿名等特性，讓聯盟成員能在鏈上安全無虞傳遞數位資料，加速資訊共享與保險服務之數位化進展。

目前參加該區塊鏈聯盟的產險公司，產險公會表示，包括台灣產險、兆豐產險、富邦產險、和泰產險、泰安產險、明台產險、南山產險、第一產險、旺旺友聯產險、國泰產險、新光產險、華南產險、新安東京海上產險、中國信託產險等14家產險公司，這14家產險將整合會員公司資源，推動全台首個聚焦產物保險之創新區塊鏈資訊共享平台於5月1日開始進行作業。

該產險區塊鏈的試辦，產險公會表示，將有助於各產險公司加速理賠服務，優化理賠審核作業並提供客戶更有效率的服務外，透過共享技術可獲得更大的數位資產運用與管理彈性，進而強化風險控管能力。