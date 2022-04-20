2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）將於今年5月1日到15日在巴西南卡西亞斯點燃戰火，中華隊代表團20日舉行授旗典禮，教育部體育署副署長林哲宏副署長期勉選手突破自我，凱旋歸來，並致10萬元贈加菜金為代表團加油打氣。

夏季達福林匹克運動會每四年舉辦一次的國際綜合性運動賽會，是聽障運動的最高殿堂。本屆賽會我國共有39名選手參加田徑、羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊等8種運動競賽，包括兩度刷新世界聽障女子標槍紀錄的許安誼、近年屢破世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的年輕好手許樂、現任世界聽障羽球球后沈彥汝、上屆賽會雙金網球球后林家文等戰將都在選手之列。

許樂是目前世界女子聽障100公尺跨欄紀錄保持人，這個月才在台中全國身心障礙運動會勇奪8面金牌，近況相當好，她的教練簡慶宏認為，這次南卡西亞斯聽奧能夠健康完賽最重要，除了個人強項100公尺跨欄，也會挑戰100公尺和200公尺，許樂透露，自己能夠參加本屆聽奧是受到很多幫助的成果，希望可以好好發揮，為自己及支持的人繳出好成績。

南卡西亞斯聽奧中華代表團團長林昭穎表示，祝福選手平安參賽也拿到好成績，這次組團獲各個單位協助，加上從台灣到巴西航程遙遠，很感謝體育署特別安排選手搭乘商務艙。

林哲宏感謝教練及選手的付出與辛勞，期許選手能展現辛勤訓練的成果，突破上屆4金5銀8銅的成績，並表示本屆賽會雖歷經新冠肺炎疫情影響，從原定去年12月延期到今年5月，但體育署及聽障者體育運動協會仍會是代表隊的堅實後盾，提醒選手爭取佳績外，更要注意身體健康及安全照護，配合落實防疫相關措施，並致贈加菜金10萬元為代表團加油打氣，由女子標槍選手許安誼代表接受。

體育署副署長林哲宏（左）致贈南卡西亞斯聽奧中華代表團加菜金，由田徑選手許安誼（右）代表領受。（體育署提供）