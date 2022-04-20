大S（徐熙媛）離婚106天後，上月閃電宣布再婚20年前的舊愛具俊曄，日前具俊曄在台北獻出成為台灣女婿後的首秀，更被網友野生捕獲和新婚妻子大S同框去米其林餐廳用餐。而汪小菲和張穎穎分手後，日前開直播喊冤自己是巨蟹座，私下人很好卻表達不出來，感覺很冤枉，昨(19日)他則開直播分享和員工在戶外吃燒烤，展現親民好老闆風範。

大S和汪小菲去年結束10年婚姻，而汪小菲後來傳出與張穎穎過從甚密，之後他在聲明中不僅點名祝福前妻徐熙媛幸福，更抱歉連累張穎穎，疑似宣告分手，張穎穎後來回應網友，再三表示自己單身，有人反問：「一個拋妻棄子的男人真的可靠嗎？」張穎穎又說：「當然不，所以我並不會選擇」。

汪小菲開戶外烤肉趴，露出魚尾紋。（圖／取自新浪娛樂）

近日，汪小菲凌晨開直播，呼籲網友不要再關注他的感情事，他現在一心只想將事業做出成績，其他的沒多想，至於目前工作成果，他也罕見說實話：「要不是現在大環境特殊原因，我的分店早就開到全國各地了！早就超過以前的俏江南了！」並透露自己本來有開50家餐廳的打算，但因疫情只好先作罷。

汪小菲、大S去年底離婚。（圖／中時資料照片）

汪小菲更替自己澄清，認為自己的人品並不是外界所形容的那樣，巨蟹座的他明明私下對人不錯，卻不懂表達，才害自己被冤枉，對此相當冤枉。據《新浪娛樂》報導，有別於先前直播不是賣貨或宣傳餐廳，昨汪小菲帶著員工到戶外開燒烤派對，可見他穿著黑色上衣，笑容滿面，似乎走出情變陰霾，但他燦笑時，眼角邊的魚尾紋相當明顯，似乎是消瘦的緣故，也讓才40歲的他多了點滄桑感，看似頗為疲累。