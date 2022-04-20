美國陸軍19日宣布，SIG Sauer贏得6.8公厘「下一代班用武器」（Next Generation Squad Weapons，NGSW）標案，將為該軍種生產XM5步槍和XM250自動武器，用於取代服役多年的M4卡賓槍和M249班用機槍。

根據美國陸軍聲明稿，SIG Sauer獲得為期10年的合約，第一階段合約價值為2040萬美元（約新台幣6億元），除生產XM5、XM250和6.8公厘彈藥用於進一步測試外，還包括槍械配件、備用零件和其他承包商支援項目等。

XM5步槍。（圖／美國陸軍）

XM250自動武器。（圖／美國陸軍）

XM5和XM250搭配的瞄具，則將是由Vortex Optics公司生產，整合可變倍率光學瞄準鏡、雷射測距儀、彈道計算機、戰術共享設備等的XM157數位射控系統。

美國陸軍強調，XM5和XM250的準確性、射程、整體殺傷力、重量、後座力等表現都較現役武器明顯提升，且此標案已進行為期27個月的嚴格評估，得標者SIG Sauer和另外2名競爭者德事隆系統（Textron Systems）與通用動力（General Dynamics）所研製的原型槍，皆經歷大量技術測試，以及士兵的實際試用與感想回饋。

SIG Sauer也是美國陸軍「模組化手槍系統」（Modular Handgun System，MHS）標案的獲勝者，以改良自P320的M17和M18手槍，成為該軍種的下一代制式手槍。