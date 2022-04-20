運勢命理網站「星座巫師」分析，天蠍座、摩羯座、金牛座很擅長隱藏自己的感情，就算非常在乎對方，也會裝出冷淡的樣子，除非有十足把握是兩情相悅，他們才肯承認自己的心意。

▍1.天蠍座

天蠍座防備心很強，習慣隱藏自己的真實想法，在愛情中也是如此，如果遇到一個很喜歡的人，會先表現出冷淡的樣子，默默觀察對方，從外表根本感受不到他們的愛意。雖然天蠍座也想要跟對方示愛，但他們總是有太多顧慮，有多想得到，就有多害怕失去，擔心告白反而弄巧成拙，最後連朋友也當不成，明明很在乎，卻裝出不在乎的樣子，除非十分有把握對方也有一樣的心意，他們才肯承認自己的感情。

▍2.摩羯座

摩羯座無論做什麼都太過謹慎，如果沒有十足的把握，就不敢輕易行動，他們不擅長表達，有任何想法習慣悶在心裡不說，當他們有喜歡的人，在確認對方的心意前，會把自己的感情隱藏得天衣無縫，完全沒有人會察覺他們的心意。摩羯座在愛情中也顯得很冷靜，花很長的時間觀察對方是不是符合自己的擇偶條件，是否值得自己付出，最重要的是對自己有沒有好感，如果這些答案都是肯定的，他才願意認愛。

▍3.金牛座

金牛座無論做什麼事都很低調，在感情中也是如此，如果愛上一個人，會默默憋在心裡不說，選擇偷偷觀察對方，一方面確認自己的心意，是一時意亂情迷還是動了真心，另一方面也觀察對方的態度，他們認為在彼此都有好感的狀態告白才有機會成功，否則只會搞砸兩個人的關係。金牛座很擅長隱藏感情，所以不要被他們冷淡的外表欺騙，說不定他們內心根本就非常在乎，只是沒有表現出來。