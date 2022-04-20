因應疫情升溫，快篩試劑需求漸增，高雄市交通局免費提供快篩試劑贈送計程車司機，讓運將可以隨時檢查自己身體狀況，做好健康監測工作，提供民眾安全的搭車環境。高雄市交通局呼籲，民眾若有出現身體不適等症狀，或快篩結果顯示陽性，應立即與衛生局聯絡或撥打1922，並依照指示處理。

近日確診人數持續攀高，為維護防疫期間公共運輸安全，高雄市交通局提供3千份快篩試劑，透過高雄市計程車公會、車行、合作社等協助發送所屬司機，加強計程車防疫作為。

拿到快篩試劑李姓司機說，每天載客心裡也會擔心自己身體安全，拿到交通局送來的快篩試劑，不僅保護我們、對乘客也是一種保障。

高雄市交通局表示，持續加強宣導防疫作為，加強計程車各項防疫工作，落實乘車全程佩戴口罩、車輛勤清消，及提醒乘客簡訊實聯制，或下載「臺灣社交距離」App，乘車期間禁止飲食，避免交談喧嘩。另建議車輛適度微開對角車窗保持通風，保護疫情期間運將及乘客安全。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)