新冠肺炎本土疫情大爆發，今新增2386例本土病例。資深媒體人趙少康痛批，本土疫情大爆發，凸顯政府在各方面的整備都不夠，缺人、缺救護車、缺兒童疫苗、缺快篩試劑、缺藥品，缺乏與病毒共存的配套措施，又沒做好各單位的橫向聯繫，面對民怨四起，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中還好意思責怪民眾，要大家應該「自主應變」，無能指揮官只會甩鍋人民。

趙少康今天（20日）在臉書指出，過去2年台灣確診人數相對少，但是看著各國新冠病毒肆虐，每天確診人數上萬，蔡政府竟然還敢高枕無憂，什麼都不做準備，陳時中只會開心的在記者會上宣布「+0」博聲量。現在台灣先甘後苦，疫情大爆發，陳時中拿不出與病毒共存的策略，只好要人民「自主應變」，真是完全不負責任。

趙少康批評，勿恃敵之不來、恃吾有以待之，陳時中事前沒有準備充足的防疫物資，現在又只會出一張嘴，下令放寬停課標準、打3劑疫苗才能進健身房、打3劑疫苗才能參加旅行團。

他指出，陳時中下一道命令很簡單，難的是如何執行及要有完善的配套措施，昨天深夜指揮中心緊急公布「2歲童條款」，以後居隔者只要打電話給衛生局或119，就可以自行前往就醫，但是如果有人半夜1、2點很不舒服需要就醫，衛生局有人接電話嗎？防疫措施一團亂，連里長都搞不清楚怎麼回事，讓民眾想配合也不知道該怎麼辦。

趙少康指出，陳時中已經是個嚴重失職的指揮官，要提醒他的是，台灣疫情才剛開始，未來如果每天病例增加5千、1萬例，國內的藥品夠不夠？救護車夠不夠？居家治療的後送機制都準備好了嗎？衛生局還有人力可以應付？是不是到時候又要大家「自主應變」？那就要請陳時中說清楚，什麼時候「自主應變」可以不罰，什麼時候會被開罰。