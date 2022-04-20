上下班車流量大，不少路段也成為塞車熱點。一名男網友分享，他開車準備上交流道，起初綠燈時隨著車流往前緩慢移動，不料前方路口堵塞，導致燈號變紅燈他還卡在路口中央，事後被依「妨礙他車通行」開罰。不少網友搖頭表示，「前面都沒路，為什麼還要擠」，也有人提醒，塞車熱點多有設置科技執法，駕駛應特別注意。

一名男網友今（20日）在臉書社團「爆怨公社」發文表示，2月22日他開車行經林口文化一路與八德路口，雖然前方交通號誌為綠燈，但因匝道口堵塞，讓他無法順利開上交流道，燈號轉紅了仍被卡在路口中間。

他無奈表示，當時車輛移動速度緩慢，他只是順著車流走，但沒想到前方車輛突然停下，才知道匝道口堵塞，「如果我還沒到路口前就看到匝道口堵住，我就不會再往前了」，事後他收到「行至有號誌路口前行或轉彎之車道壅塞，仍逕行駛入妨礙他車通行」的罰單。

貼文一出，不少網友搖頭表示，「前面都沒路，為什麼還要擠」、「路口淨空是什麼概念不知道嗎」、「路口淨空都不會還想討拍」、「看了真舒服，明明知道前面塞住而且馬上要紅燈了還硬要闖，搞到兩邊都塞車，被罰真的是剛好而已」、「很多這種硬要過，然後直行車輛就被你們這些卡住，罰得好」。

也有網友提醒，「路口要淨空，就算是綠燈，如果前面塞車也不能往前跟著塞」、「看到過不去就不要硬擠黃線網區，不然會影響直行車的車流」、「這路口科技執法很久了，旁邊也有告示牌」、「在林口不用檢舉，科技執法會自動追焦，現在已經很少車敢這樣開」。