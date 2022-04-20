基隆市政府公布，26間加入居家醫療照護診所名單。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布，35間參與居家醫療照護調劑送藥的社區藥局。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市推動「無症狀、輕症確診者居家醫療照護及生活照顧計畫」，目前已有30人通過評估、執行中。市長林右昌今日提供居家照護備品指引，建議確診者備妥解熱止痛、鼻塞、咳嗽等藥物，另外，現有35間藥局提供送藥到府服務。

林右昌指出，確診者進行居家照護，可自行準備藥物、血氧機及體溫計，包括解熱止痛藥、抗組織胺、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充液；他提及，個案若有必要，市府可提供血氧機，每日測量3次，血氧飽和度小於90％須立即送醫，91至94％則須注意並積極追蹤，機器會於隔離結束後收回，清消後提供給下一人使用。

林右昌說，確診者居家照護時，若有症狀需要進行醫療行為，將啟動視訊診療，經專責醫師問診、健康評估後，開立處方簽，由社區藥局進行調劑，如個案沒有家屬可以代為領藥，在醫療院所釋出處方籤後，由合約社區藥局送藥到府。

林右昌提及，現有42家西醫診所加入通訊診療，包括皮膚科、精神科等非內科系6家，至於有意加入居家醫療照護的診所則有26家，總計54位醫師、58位護理師，可提供照護量能。

林右昌進一步公布，加入居家醫療照護診所名單，共26間。仁愛區6間，平安診所、孫皮膚科診所、懷仁診所、王孟俊診所、仁祥診所、東大診所；暖暖區1間，婁診所；七堵區7間，正光診所、廖內兒科診所、佑仁聯合診所、群健診所、惠安復健科診所、西華診所、康博診所；安樂區1間，李偉華耳鼻喉科診所。

中正區9間，王孫斌婦產科診所、博群診所、合成診所、陳益村婦產科診所、彗恩診所、黃勉倉醫師骨科診所、馬德里診所、陳怡穎皮膚科診所、林承興診所；信義區1間，黃振國診所；中山區1間，萬方診所。

參與居家醫療照護調劑送藥的社區藥局，總計35間，其中仁愛區11間，大田大藥局、永樂藥局、東京藥局、祥新藥局、婕登藥局（兩家）、佑聖藥局、天康大藥局、佑昌藥局、長安藥師藥局、長虹藥師藥局；暖暖區3間，福安藥局、陸記藥局、碇內東亞藥師藥局；七堵區1間，長樂藥局；安樂區4間，立登藥局、福泰藥局、濟生藥局、宏仁藥局。

中正區9間，喬寶藥局、文裕藥局、雙鶴藥局、承泰藥局、源昌藥局、豐年藥局、家康大藥局、禎宸藥局、天康新豐藥局；信義區2間，元登藥局、家安藥師藥局；中山區5間，仁登藥局、隆泰藥局、日星藥局、吉安藥局、寶慷藥局。