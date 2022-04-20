董尼才第的《拉梅默的露琪亞》，可說是義大利美聲歌劇典範，劇情有如義大利版的《羅密歐與茱麗葉》，劇中女主角因痛苦而陷入瘋狂手刃親夫、最終也香消玉殞的著名「瘋狂場景」，女高音需展現長達十多分鐘高難度花腔詠嘆調，不僅是花腔女高音的兵家必爭之地，此段也成為電影《第五元素》經典場景配樂。（台北愛樂歌劇坊提供）

一對出軌偷情的男女，引發一場元配與情夫之間的性命對決。台北愛樂歌劇坊一連推出兩部歌劇，包括馬斯卡尼的《鄉村騎士》和董尼才第《拉梅默的露琪亞》，搬演古今中外不斷上演的戲碼，今晚起一連三天在南海劇場登場。

導演陳昶旭表示，兩齣歌劇都很有戲感，也延伸到音樂風格，「兩部劇中女主角在面對即將失去的愛情時，皆選擇以強烈行為回應，可說重口味製作，相信觀眾欣賞完會感到過癮。」

《鄉村騎士》故事改編自義大利西西里島的真實社會案件，描述一對出軌男女的婚外情，引發戴綠帽丈夫與老婆情夫間的賭命對決。劇中多首扣人心弦的詠嘆調也經常被使用於影劇配樂，如電影《教父》第三集就曾出現。

義大利美聲歌劇大師董尼才第的《拉梅默的露琪亞》，可說是義大利美聲歌劇典範，劇情有如義大利版的《羅密歐與茱麗葉》，劇中女主角因痛苦而陷入瘋狂手刃親夫、最終也香消玉殞的著名「瘋狂場景」，女高音需展現長達十多分鐘高難度花腔詠嘆調，不僅是花腔女高音的兵家必爭之地，此段也成為電影《第五元素》經典場景配樂。

音樂總監邱君強表示，演出這兩部作品有相當的難度，「對歌手來說是個挑戰，非常感謝台北愛樂歌劇坊的歌手們十分盡力承擔這項重責大任。」

指揮游家輔擔任《拉梅默的露琪亞》指揮，他表示這是他第三次指揮董尼才第作品，「感謝台北愛樂給我這個機會，與優秀的歌手們合作這部值得大家進場欣賞的歌劇。」演出將於4月20日至22日連三天在台北南海劇場登場。