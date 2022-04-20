明尼亞波里斯（Minneapolis）聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周二表示，如果中國的防疫封控措施進一步破壞全球供應鏈，聯準會（Fed）將需要採取更「積極」的行動來降低「過高」的通膨率。

卡西卡里在愛荷華州的一場學術活動上表示，在最好的情況下，這場大流行病會逐漸消退，供應鏈將復甦，更多供應將重新回到線上。

這將有助於減輕消費者物價上漲的壓力。美國3月消費者物價指數（CPI）年漲8.5%，創下1981年底以來最高的年通膨率。

卡西卡里表示，如果這個情況沒有發生，那麼我們的工作將變得更加艱難，我們將不得不透過貨幣政策工具做更多事，以降低通膨率。

聯準會在3月啟動升息，升息幅度為25個基點（1碼），市場普遍預期該央行將自5月會議起加大升息力道，好讓商品和服務需求放緩，在供應吃緊的情況下能達成更好的平衡。

近來卡西卡里的立場已經出現明顯的變化，半年前他仍主張即使聯準會不收緊貨幣政策，通膨也會自行消退。但現在他與其他央行決策官員都認為今年聯準會確實需要進行一連串的升息，才能抑制通膨。

卡西卡里周二發表的言論也凸顯出美國央行在對抗通膨方面能否成功，很大程度上取決於該央行無法掌控的因素。

近幾周來，聯準會其他決策官員也一再談到這個議題，供應鏈問題不只是因為中國的防疫封控措施，還有俄羅斯入侵烏克蘭導致全球能源與食品價格飆升。

這兩者都會推升通膨，也可能抑制經濟活動，國際貨幣基金（IMF）周二發布最新的《世界經濟展望》報告，將2022年和2023年全球經濟成長預測皆下修至3.6%，並警告通膨已經成為許多國家「明確且急迫」的危險。這是該機構今年以來第二度調降預測。