美股道指隔夜彈升近500點，然內地A股受壓，拖累港股。
港股周三低開54點，上下震盪最多跌138點，收盤跌83.09點或0.40%，為20944.67點，失守2萬1000點。國企股(H股)跌69.38點或0.97%，為7098.29點。
交易所今日交投清淡，成交不到1000億港元。
騰訊小跌0.55%，報362港元，為交投金額最多的個股。大和估受監管影響，騰訊上季料營收下跌，年減1%，下調目標價從580港元至525港元。
黃金股跌6.6%，煤炭股跌6.2%，表現最差。山東黃金跌8.2%，中國黃金國際跌5.2%，招金礦業跌8.7%。
地產股跌2.3%，綠城中國跌8.2%，新城發展跌8.2%，萬科企業跌10.5%。
內地物業股也下跌，碧桂園服務跌9.9%，融創服務跌8.6%，世茂服務跌8.0%。
中國恆大發出五一黃金周營銷內部通知，並要求當地政府支持，恢復銷售的各種措施，包括銷售人員獎勵政策，並大力組織銷售工作。然而恆大自去年9月起，就停止揭露月度的銷售情形。
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