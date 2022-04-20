科睿唯安（Clarivate）頒發「2022全球百大創新機構獎」給臺灣9家機構，得獎者包括工研院、鴻海、聯發科技、廣達、台積電，以及首度進榜的友達光電、台達電子、緯創資通和瑞昱半導體。此次臺灣得獎機構數不但再創新高，領先英、法等國，高居全球第三。工研院連續5年、第6度獲獎，不但是臺灣獲獎次數最多的機構，也勇奪亞太研發機構得獎之首。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，今年我國共有9家企業得獎，創下全球百大創新機構獎發佈以來的歷史新高，工研院更6度獲獎，成為臺灣得獎最多次數的常勝軍，亦是全球唯三獲選百大創新的研發機構，如此亮眼的成績，不但代表著臺灣堅持卓越的創新研發具國際競爭力，更呼應瑞士洛桑管理學院公布的2021年IMD世界競爭力年報中，臺灣在多項研發相關評比皆名列全球前三，顯示我國絕佳的創造力和新思維，在國際上有目共睹。

經濟部在智財經營主要有兩個方向，第一完備臺灣智財環境，推動智財權相關法律修正完成，協助我國爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。第二廣納臺灣產、學、研各界優質專利，共同籌組智財銀行（IP Bank），以擴大專利彈藥庫及專利組合，增加臺灣產業國際上的防禦力及競爭力。面對當前的國際經貿變局，經濟部將持續完善國內智財環境，支持產業不斷的科技創新，提升國際競爭力，展現我國安全穩定的供應鏈優勢，帶動臺灣經濟的躍昇與發展。

工研院院長劉文雄表示，智慧財產權是臺灣產業的競爭關鍵，工研院從兩大面向協助臺灣產業取得國際市場競爭優勢。首先，與產、學、研合作，共組「智財銀行」（IP Bank），建置包括5G、電動車和淨零碳排相關專利池（Patent Pool），打造形成國內產業的專利資源庫，並結合國內智權專家和AI分析系統，成為國內廠商打贏國際盃的最佳支持團隊。第二，鏈結資本市場與科技市場，攜手「中小企業信用保證基金」及26家銀行，擴大推動無形資產評價與融資，以協助企業同時解決技術與資金問題。兩年來已協助近50家以上的我國企業以優質專利及技術向金融機構申請融資，累積融資金額達新臺幣上億元，不但使企業成功取得資金，並建立廠商高技術含量之優質形象，有助吸引創投關注度，同時提供廠商技術與資金，協助企業穩健成長。