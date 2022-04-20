疫情影響與宣導奏效，雲林縣北港媽祖遶境鞭炮減量約3成。（張朝欣攝）

雲林縣北港媽祖遶境已由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，每年信眾燃放上千萬元鞭炮，今年北港朝天宮、北港鎮公所加強宣導鞭炮減量，加上疫情影響人潮較往年少，鎮公所清潔隊表示20日共清運近60公噸鞭炮屑，與去年相比減少約3成。

北港朝天宮每年農曆3月19、20日舉行媽祖遶境，早年參與人員多為北港在地民眾，後來外鄉鎮民眾陸續加入，這幾年規模持續擴大，吸引全台各縣市民眾前來共襄盛舉，近百陣頭非常壯觀，燃放大量鞭炮炸轎是一大特色。

北港鎮公所表示，早年媽祖遶境時燃放鞭炮地點過於分散，不僅事後不易清運炮屑，且拖長媽祖神轎入廟時間，因此這幾年推動炮場預先申請方式，藉此集中燃放鞭炮地點，便於事前規範事後清理。往年炮場都超過30處，今年經宣導鞭炮減量，已減為27處。

鎮公所清潔隊說，去年媽祖遶境2天共清出150公噸鞭炮屑，第1天80多公噸，今年則減至近60公噸，減量約3成，主要原因應是宣導鞭炮減量奏效，加上疫情影響、非星期假日人潮較往年少。鞭炮屑將先進行分類，把不可燃垃圾撿出來，靜置一段時間後再焚化。

北港朝天宮董事蘇健榮指出，這幾年廟方持續宣導鞭炮減量，部分信眾省下鞭炮錢，改為邀請各縣市特色陣頭來參加媽祖遶境，因此陣頭數量愈來愈多，今年有北港文武殿「台灣金帝王生物科技公司」規畫「媽祖文化嘉年華」，公司董事長侯伯勳邀請6隊外縣市傳統藝陣遊街，大受好評。