台中市20日新增80例本土確診個案，原中央公布台中新增76例，但4例原是外縣市個案，中央判定回歸給台中市，市長盧秀燕表示，令人憂心的是，80名確診者中，16人年齡在10歲以下，最小只有8個月大女嬰，受參加宜蘭進香團的家人感染，已收治住院，參加阿妹演唱會的新增6例，累計加起來已23例確診。

台中市府今日舉行防疫記者會，台中市新增80例本土確診，盧秀燕指出，依感染源樣態，分成已知群聚案32例、外縣市足跡史15例、密切接觸者3例、感染源調查中30例，足跡已全面通知清消並持續疫調，疫情仍在升溫，全國本土今新增2千多例，提醒民眾落實防疫。

盧秀燕說，今日80名確診者中，有16人年齡在10歲以下，最小的只有8個月大，依照現在的狀況，12歲以下的小朋友都還打不到或不能打疫苗。其中群聚個案中，今天出現的幼兒園群聚初步判斷為1名幼兒園老師在4月10日跟朋友參加北部演唱會後，4月13日出現症狀，園內幼童也開始接續確診。

此外，宜蘭進香團群聚中也出現台中目前年齡最小的確診者，只有8個月大的女嬰，目前已收治住院。另有兩家醫學中心有3名醫師確診。

日前出現的策展公司群聚案，到高雄策展，回台中後陸續發病確診，今日再新增3名確診者。超級巨星KTV群聚新增3例確診者；北部參加阿妹演唱會的確診者新增6例，目前為止台中市參加大型演唱會確診者累計共23人，市府持續疫調、清消足跡，提醒民眾落實防疫，避免疫情風險擴大。