被稱為「大台中山手線」的「台中山海環線雙軌高架化計畫」延宕多年，至今推動進度為何？20日在市議會引發議員關切；交通局長葉昭甫指出，此案過去3年都沒有變更規畫，也在地方、中央來回多次，但因中央補助經費只核定61％，考量未來營運收益等都歸台鐵所有，盼行政院能採專案補助。

台中市議會今天進行小組審查，議員張家銨提案指出，山手線計畫通過交通部初審後，到現在都沒有新的進程，因盧市府堅持要「中央全額補助」，延宕已經5年，建設審查進度停滯，要求市府應加速推動地方建設。

葉昭甫強調，山海環線雙軌高架化可行性計畫從2012年起案至今，在交通部、台中市府間來回審查、回復不下20次，相關內容過去3年多都是延續前市長林佳龍的計畫，沒有改變，交通部多次審查、交通局也依照審查意見儘速回復，同時針對相關經費問題羅列表格，盼中央考量地方財政問題，能提高補助比例。

張家銨對此說法無法接受，她表示，台中市的財政比有些縣市好很多，不能一直都要求中央出；她舉橫跨台中、彰化的和美大橋為例，中央補助彰化8成、但僅補助台中7成，難道要求彰化也將補助配比降到7成？！

葉昭甫強調，此案若推動完成，未來土地歸屬中央所有、台鐵也是歸中央的，且台鐵正在公司化、未來營運收入同樣歸中央，地方政府不會有適度收益；再加上財務等級與台中市相同的桃園、台南，在進行鐵路地下化的相關工程中，中央配比補助比例都超過8成，尤其，桃園鐵路高架改地下化的經費逾千億，中央補助也超過8成，台中市獲補助比例明顯偏低。

葉昭甫強調，台鐵2020年針對苗栗到台中追分，也規畫海線雙軌平面畫的可行性評估，交通部希望將兩案一併審查，將持續與中央溝通，透過專案補助可成為鐵路推動過程的很好解套方式；委員會則要求市府再做詳細財政規畫。