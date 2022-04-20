為提升公有行道樹的養護品質及管理效能，新北市景觀處整合新北市29區樹木資源，建置「新北之森—樹木系統作業平台」，透過大數據的分析與應用，以利日後市政規畫參考，平台預計6月上線，啟用後將再視反饋狀況強化平台功能。

景觀處表示，新北共有8萬棵樹木、列管珍貴樹木1102棵，過去區公所各自整理轄區行道樹資料，廠商巡查維護是採紙本、照片或LINE傳訊回報，只要人員一異動，資料訊息就易流失，且缺乏整合全市樹木管理的平台。

「新北之森—樹木系統作業平台」的建置，除可追蹤全市樹木生長狀況，景觀處與區公所樹木管理人員也能藉由「智慧轄區派工」功能，自動分配給各維管廠商進行巡查，管理者可自平台掌握廠商巡查動態。

廠商於現地養護巡查時，可透過行動裝置即時回報樹木狀況，未來可藉由歷年養護數據進行分析，輔助管理人員判斷各轄區樹木生長適性，針對該區域進行樹木種植或棲地改善等策略，落實樹木保護的願景。

景觀處說，當行道樹資料庫數據累計越來越多後，市府就可以透過大數據分析對症下藥，得知哪邊樹木比較少？哪邊不適合種植哪些樹木？哪裡需再增加綠化量，有助於區公所及管理單位的政策決定及樹木棲地觀察。

景觀處已邀請29區樹木管理者，並進行2次教育訓練，讓管理者熟悉平統的操作運用，平台預計6月上線，後續將持續推動政府資料開放，待平台資料收集完整後，將開放一般民眾查詢行道樹分布地點及樹木背景資料。