專業TPU一條龍式生產業者鼎基(6585)計畫在5月下旬掛牌上市，2022年屏東新廠完工、精密塗層的新一代PPF產品也將放量投產，將會在下半年陸續貢獻營收，加上未來TPU市場持續擴張，都將帶動公司營收繼續成長，TPU市場也將逐漸熱絡，法人預期，營收及毛利率皆可望向上攀升。

鼎基最受矚目的是在2020年第4季推出的PPF，為TPU薄膜衍生出的高值化產品，PPF為光學級高科技膜，完全透明且適用於各種氣候，UV穩定性高，主要可應用於為玻璃、汽車外觀增添額外保護，鼎基目前PPF主要應用於手機貼膜及汽車包膜，此產品毛利率高達 40%以上，高於整體平均毛利率水準。

鼎基今年將推出新的PPF產品，並在2022年下半年開始出量貢獻營收。此類新產品為將PPF進行精密塗層，便可直接貼附在汽車鋼板上面且不傷烤漆，由於本身擁有上游TPU造粒技術並進行了向下技術整合，使原先PPF附加價值再度提升，擁有較高的單價與毛利率表現，未來產品銷售將以美國為主要目標市場。屏東廠將於2022年上半年陸續完工，預計2022年下半年開始就會陸續投產貢獻營收。

鼎基成立於1981年，目前股本6.15億元，主要從事高機能熱塑性聚氨酯(TPU)研發、生產與銷售，主要包括TPU薄膜產品、TPU密封件產品及TPU管帶產品，其中TPU薄膜產品廣泛應用於服飾寢具配件、休閒運動、汽車產業、消費性電子及其他等產業，TPU密封件產品則應用於油壓系統設備，TPU管帶產品則應用於工業用氣動系統及飲水管等，為全球前三大TPU薄膜產品供應商，並且鼎基整合上游TPU造粒至下游TPU產品，具備一條龍式生產技術。