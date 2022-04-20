永慶房產集團根據預售屋實價登錄資料，針對近一年全台各縣市行政區預售屋交易量進行排序，全台預售屋交易之冠是由桃園市龜山區以4,528件拿下，其次是桃園市中壢區3,850件位居第二，台中市北屯區則以3,777件位居第三，就連第十名的竹北市也有1,508件交易，預售市場交易可說是相當熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，國內經濟表現、資金寬鬆及低利環境，多重力道支撐下，推升民眾看好房市發展的預期心態，讓房市買氣持續升溫，同時也帶動預售屋交易在全台遍地開花。

觀察近一年全台各行政區預售屋交易狀況，前十名行政區集中在新北市、桃園市及台中市，各有三個行政區入榜，其中前兩名為桃園市的「龜山區」和「中壢區」，交易件數分別為4,528件、3,850件，陳金萍表示，身為六都之一的桃園，近期房市熱度不低，受惠於建設機能議題到位、就業機會充足，且區域內重劃區多、推案量大，加上房價又較雙北市親民，吸引不少雙北客群卡位。

從預售屋的實價登錄揭露結果可發現，前十大預售屋交易熱區平均單價，僅有台中市梧棲區、桃園市龜山區還在1、2字頭，其餘皆已站上3字頭。若從總價來看，前十大預售屋交易熱區除台中市梧棲區之外，其餘皆超過千萬門檻。

其中成交價格最高的是台中市西屯區，平均總價為2,182萬，緊追在後的是新北市板橋區2005萬，第三名的則是新竹縣竹北市，平均總價落在1734萬。陳金萍表示，目前國內缺工缺料嚴重、通膨高漲的情況下，營建成本居高不下，房價難下修，預期預售屋價格仍有持續上漲的空間。