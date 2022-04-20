全球環境氣候惡化，加上烏俄衝突，原油價格一度飆破百元美金，能源需求拉起警報，綠能商機頓時成為投資主流。由元大證券發行的「元大綠能N」（020032）將於下周掛牌上市，發行價5元，小金額即可參與台灣發展再生能源長線趨勢。 「元大綠能N」已通過證交所審查，近日即將上市掛牌。發行期間為十年，聚焦投資20檔太陽能及風力發電產業鏈股票表現，發行價格5元，小資族可輕鬆入手，且不必費心選股，就可以輕鬆搭上綠能商機。

元大證指出，「元大綠能N」最大特色為投資兼顧綠色能源發展、企業獲利及環境永續。該商品所連結的「特選台灣綠能報酬指數」，是精選台灣太陽能及風力發電產業鏈上市、上櫃具代表性的綠色能源產業共20檔成分股票。 台灣地處亞熱帶季風區，擁有得天獨厚的綠電發展條件。每年平均1,200小時的日照及西部沿海世界級的高品質風場，可帶動天然潔淨的綠能發電源源不絕，加上綠電能源產業鏈聚落建立完整及綠能獎勵政策持續推動，天時地利人和，吸引許多國際綠電大廠湧入投資，未來台灣綠電潛力不可忽視。

「特選台灣綠能報酬指數」的=指數成分股中，有不少是從傳產股轉身綠電的股票，例如「竹風離岸風電計畫」的亞泥；「結構鋼材」的中鋼、中鋼構、新光鋼、世紀鋼；「能源管理及電網工程」的台達電、中興電、華城；「發電、風機、儲能及電池」的東元、信邦、貿聯-KY、聯合再生、大亞；「矽晶圓、導電漿及太陽能模組」的中美晶、元晶、碩禾、茂迪；「風機葉片」的上緯；「風電工程」的中鼎及台船。

目前「特選台灣綠能報酬指數」前六大成分股為亞泥、中鋼、台達電、中美晶、信邦、東元，合計約占七成。指數成分股於每年10月重新定審，以符合「特選台灣綠能報酬指數」投資策略。回測過去5年績效顯示，累積總報酬為105％，表現出色。

元大證表示，有意願搭上這波綠能商機崛起趨勢的投資人，可密切留意將於下周掛牌上市的「元大綠能N」，更多資訊可至元大ETN網站。