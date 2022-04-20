這不只需要安全帽，還需要全身盔甲！1名男子因家中的雞老是被樹上掉落的榴槤砸死，他突發奇想製作「迷你安全帽」給雞戴著，原以為能保住雞命，沒想到最後榴槤仍砸中雞「身體」，當場又砸死雞，男子無奈說「看來沒什麼用」；照片曝光網友紛紛笑說「還好有榴槤燉雞湯喝」、「應該幫雞搬家才對」。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享3張照片，1名男子因為阿公家中的雞每年都會遭榴槤樹上掉下的榴槤砸死，他因此在今年回鄉時特別做了1頂「迷你安全帽」讓雞戴著，照片中還曝光雞戴上安全帽的有趣模樣，只見小小的雞頭被戴上超迷你的綠色安全帽，但最後1張照片卻讓眾人傻眼。

男子因家中的雞老是被掉落的榴槤砸死，他突發奇想製作「迷你安全帽」給雞戴著，原以為能保住雞命，沒想到最後榴槤仍砸中雞「身體」，當場又砸死雞。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原來最後1張照片是該隻雞仍被榴槤砸死，只見碩大的榴槤當場壓在雞的「身體」上，雞當場慘死，照片中還附註文字「但看來沒什麼用…」原PO分享照片後笑說「可憐的雞仔」，有趣內容引來7千多人按讚、上千則留言。

網友紛紛留言「應該要幫牠保險的」、「下次準備鋼盔」、「這需要全身甲」、「因為不是全罩的」、「很鬧，應該幫雞搬家才對」、「你就算帶安全帽，經過太魯閣落石也是會被砸死的吧」、「榴槤口味的烤雞」、「這安全帽一定是便宜的」、「只吃過櫻桃鴨，沒吃過榴槤雞」、「這年頭的雞不僅要防猴子還要怕榴槤」、「雞戴安全帽好可愛」、「還好有榴槤燉雞湯喝」。