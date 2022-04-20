北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰20日在疫情防控發佈會上通報指出，截至4月19日24點，北京市朝陽區酒仙橋街道二街坊近14天累計報告5例本土確診病例，經北京市疾控中心評估，按照《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，該地區自2022年4月20日起由高風險地區降為中風險地區。

根據中新網報導，截至目前，北京市共有中風險地區1個，為朝陽區酒仙橋街道二街坊。全市其它地區均為低風險地區。