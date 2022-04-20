北京全市無高風險地區 朝陽酒仙橋街道二街坊降為中風險 17:082022/04/20 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京市20日調降朝陽酒仙橋街道二街坊為中風險地區之後，目前全市疫情無高風險地區。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰20日在疫情防控發佈會上通報指出，截至4月19日24點，北京市朝陽區酒仙橋街道二街坊近14天累計報告5例本土確診病例，經北京市疾控中心評估，按照《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，該地區自2022年4月20日起由高風險地區降為中風險地區。 根據中新網報導，截至目前，北京市共有中風險地區1個，為朝陽區酒仙橋街道二街坊。全市其它地區均為低風險地區。 高雄遭列高風險區域 陳其邁回應：居家照護準備好了 單日確診破紀錄 今本土飆1209例 鄉民看2縣市超車台北嚇歪 #新冠肺炎 #大陸 #上海 #酒仙 #北京市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 文山地區缺國中 議員盼儘速租用台糖土地 18:442022/04/18 生活 全國確診破千例 新北市府：居家照護是未來報告重點 15:322022/04/15 生活 陸商務部：幫助疫情重點地區的外資企業協調解決復工復產等問題 16:232022/04/14 兩岸 日本總領事去信上海市政府 關注封控重創日企營運 19:172022/04/16 兩岸 台灣之光！谷關入關博物館勇奪國際設計大獎 09:472022/04/20 生活 贈苗種植認養 齊心打造紫藤大梨山 11:182022/04/18 生活 新北永和44戶「勝開大地」5／11公開標售 11:022022/04/19 區域情報-新北 本土破1200例 花蓮、高雄改列高風險區域 14:132022/04/15 生活 解決疫區買菜難、生活物資配送難 陸國務院開處方 20:242022/04/19 兩岸 台電離島地區容量最大 「金門古寧儲能系統」今動工 14:472022/04/18 生活 1.1億元新建大城芳苑3座抽水站 採購新型防洪檔板 17:582022/04/16 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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