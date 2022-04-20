30歲的大陸男星蔣勁夫有著「胡歌接班人」的稱號，外型帥氣陽光，卻因到日本遊學認識日籍女友後情變，發生毆打女友事件，他主動向日本警方自首，律師證實他已經被釋放不起訴，並與對方和解，不會有刑事處分紀錄，被遣返回國。而之後認戀烏拉圭籍新歡Julieta，卻再度傳出家暴疑雲，因為這些事件醜聞纏身，導致演出作品遭到禁播；近期他低調在抖音上分享生活，似乎轉行做起外送員。

蔣勁夫有著出色外型，年紀輕輕就受到影視圈龍頭唐人影視青睞，成為胡歌的師弟，甚至唐人影視為了捧紅蔣勁夫，讓胡歌演配角帶蔣勁夫，一出道就是主角，原本星途一片看好，沒想到他反過頭和經紀公司提出解約，之後宣布前往日本留學，過程中與日本女友傳出家暴醜聞，他在網路上發布道歉，並稱感到羞愧，隔年傳出交往烏拉圭籍女友，又被爆出家暴、控制女方等行為，引發社會譁然。

風波不斷的他因此慘遭封殺，好幾部影視作品都被下令禁播，而曾經的一眾明星好友曾發文委婉表達不敢相信，被網友認為意圖洗白，因此牽連許多發聲的藝人好友，至今他在演藝圈似乎已經沒有人脈，從他的生活看來不是健身就是日常，似乎已經很難再回到演藝圈當中。

蔣勁夫現在不演戲，似乎改送外賣。（圖／微博）

近日他在抖音低調分享自己的生活，蔣勁夫沒有使用本名開設帳號，而是起名「加減法」開直播，被網友問到最近在做什麼工作，蔣勁夫說自己在送外賣，從晚上工作到第二天早上，非常辛苦。失去了明星光環的蔣勁夫看起來有些落魄，髮際線似乎也後退了不少，與當年陽光斯文的模樣大相逕庭。