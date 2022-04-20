台電龍潭超高壓變電所（E/S）儲能設備系統案，由東元電機團隊以26億元得標承攬統包工程，全案預計於2022年4月開工，2023年完工啟用，東元董事長邱純枝表示，龍潭超高壓變電所儲能設備系統屬於國家重要建設，東元除了擁有大型儲能系統的建置能力與經驗，團隊結合了國際儲能龍頭Fluence加入，未來可協助台灣穩定供電與永續服務，使台灣的電力系統更加安全可靠。

為配合2025年再生能源目標，台電規劃在自有場地建置160MW儲能案場，龍潭超高壓變電所儲能系統是全台規模最大的案場，裝置容量在全台29個超高壓變電所居首位，規模達到60MW，占台電自建儲能容量佔比37.5％，也是全台345KV超高壓輸電線路的重要節點。

邱純枝表示，未來離岸風電大量加入台電系統後，儲能系統在電網穩定性將扮演重要角色，東元在風、儲市場所累積的豐富經驗以及具備的專業能力，將攜手國際合作夥伴，積極參與台灣能源轉型。東元電機與全球儲能業界領導大廠Fluence自2020年以來，即在台灣儲能市場合作，此東元與Fluence合作，也是優於其他競標廠商的有利條件之一。Fluence有超過14年的儲能產品建置營運經驗，在國際儲能市佔率位居第一名，目前已建置或簽約的儲能系統超過4.25GW，遍及全球30個市場、150多個案場，提供的運維服務超過2.9GW。東元近年持續投入再生能源市場，於2015年跨足儲能領域，完成多起國內外的儲能系統案件，且連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW，市占率已達35％，其中彰芳西島風場第一期的100MW陸上變電設備，已成功加入台電系統。