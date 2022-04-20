塑化股添生力軍！專業TPU一條龍式生產的鼎基先進（6585)，預計5月下旬掛牌上市，該公司去年營收25億元、每股盈餘為4.55元，均創歷年最佳水準。

將於4月20日舉辦上市前業績發表會的鼎基，目前實收資本額為6.15億元，該公司成立於1981年，主要從事熱塑性聚氨基甲酸酯（TPU），以TPU密封件產品起家，營運發展策略採自行掌握TPU粒料的研發及一條龍的生產為核心，佈建與全球品牌廠商協同開發新產品來掌握產品趨勢，拓展全球市場。

鼎基的生產基地，除了原有的小港廠外，屏東廠也將在近期落成，以擴充與深化高階材料應用市場的生產能力，滿足持續增加的市場規模與高階客戶所需。在產線調配方面也更加靈活彈性，提供少量多樣的高單價產品與先端材料的生產需求。

近年來鼎基持續拓展產品應用，在車用市場方面，除了頂級汽車中的座椅腰托氣囊與天窗外，也推出包含大眾俗稱「犀牛皮」汽車車漆保護膜等革命性產品。

另外，鼎基近年來也持續拓展醫療產業之新產品應用，其外科手術設備保護套產品已通過客戶之品質測試，並已掌握美國知名醫療設備公司訂單且陸續出貨，未來隨著醫療領域應用持續受到重視，營運有望穩定成長。