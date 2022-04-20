亞果（7566）台南安平遊艇城第二期工程正施工中，高雄愛河灣碼頭規劃8月底、9月初完工，澎湖18公頃的青灣ROT先行，除了餐廳、旅宿完工啟用，露營區也將趕在6月舉辦澎湖春浪之前啟用，亞果串起台南、高雄和澎湖等南台灣遊艇休憩的架構，將獲得深化，吸引更多會員和船主加入，壯大營運規模，助攻營收。

國內遊艇休憩產業龍頭亞果遊艇集團，位於台南安平遊艇城、澎湖青灣、高雄愛河灣碼頭，開發工程正如火如荼展開，亞果遊艇董事長侯佑霖20日表示，亞果在澎湖的據點有二，已經完工啟用的亞澎遊艇碼頭、以及陸續施工中的澎湖青灣。

侯佑霖指出，原本是仙人掌公園的澎湖青灣，佔地18公頃，分為ROT和BOT兩個部份，BOT的範圍目前還在進行環境影響評估階段，因此，ROT的範圍先行投資開發，目前已經完成澎湖國際潛水中心、青炙餐廳、以及大山旅宿等，目前正在進行箱型車露營區的工程施工。

他說，10座的箱型車露營區，預定今年5月底即可完工啟用，屆時，在下週即將展開的澎湖花火節在6月中旬結束之後，由亞果旋艇集團在青灣首度舉辦的「澎湖春浪」，便可登場，延續澎湖的觀光活動。

侯佑霖表示，亞果的會員或船主，目前想要海上遊台南和澎湖，亞果的亞澎遊艇碼頭、以及台南安平遊艇碼頭，都可提供遊艇承租和泊靠的服務，目前已經完成62個遊艇泊位的亞果安平遊艇碼頭，預定今年第四季即可動工，再建130個遊艇泊位，完工之後，全區的遊艇泊位可達192個。

至於目前施工中的亞果安平遊艇城會員度假中心和14間度假別墅，侯佑霖指出，可望在明年初完工，後續的度假飯店和商辦、酒店式公寓，也在規劃施工期程。

他說，最新取得的高雄愛河灣遊艇碼頭，目前已經進場施工，將興建83個遊艇泊位，預計今年8月底、9月初完工啟用，施工團隊則轉往亞果安平遊艇碼頭，新建130個遊艇泊位。

侯佑霖指出，高雄愛河灣遊艇碼頭啟用之後，亞果建構台南、高雄、以及澎湖的南台灣遊艇休憩產業，將可邁入新的規模階段，提供亞果會員的遊艇承租、以及遊艇船主的泊靠服務，讓他們可以完整規劃3天2夜、甚至6天5夜，在高雄、小琉球、台南和澎湖的遊艇海上遊行程。