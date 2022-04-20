台北市確診數量持續攀升，北市今全面啟動居家照護，對於照護量能，副市長黃珊珊指出，第二波、第三波人力籌備中，「不到無法負荷的程度」，也透露可能會引進民間力量。

對於居家照護啟動，里長仍未收到市府承諾要製作的說明書、圖卡等。黃珊珊於北市防疫記者會回應，圖卡透過民政系統發給里長，希望通報他們社區風險，協助社區防疫，但希望保障確診者隱私，這兩者之間，希望讓里長知道社區風險。

她說，目前為止民眾有一些緊張，會提供給相關資訊，安心的在家裡等待。

北市確診持續攀升，針對照護量能，黃珊珊指出，會跟著確診數數量做人力調升，第二波、第三波人力籌備中，依照狀況調升，「不到無法負荷的程度」，北市府會盡量做，到時候可能會引進民間的力量。

對於台北市預計需招募多少醫護？黃珊珊說明，徵醫護部分會用在加強版專責防疫旅館照護，加強版防疫旅館還是有一些特殊需要的人進駐，也會再增開。

有關區級關懷中心部份，黃珊珊說，今天第一天開始，將盤整人力，確診數量增加，再來決定人力配置，不夠時才會招募志工，目前先以北市相關人力支援。

至於北市救護車、防疫計程車是否充足，黃珊珊表示，台北市救護車相對於全國各縣市應是最充足；防疫計程車部分，由於中央將居家隔離篩檢減少，用快篩取代PCR，將來PCR採檢需求會大量減少，相信防疫計程車數量絕對是充足。

黃珊珊強調「輕重分離」，救護正就是重症，其他需要送到加強版防疫旅館會用到防疫計程車。

台北市長柯文哲稱快篩不夠有不夠的做法，柯文哲今解釋，我們通常資源有限，就要排優先順序，快篩劑是確診者需要，第一優先，再來是居家隔離、居家檢疫，最後是熱區篩檢，夠的時候熱區篩檢做得比較多，不夠就是確診者跟居隔使用優先，

柯文哲說，優先的先處理，夠的話就慢慢擴散到比較不是那麼優先的，「你給我多少快篩劑，我就做多少事。」