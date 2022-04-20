為了紀念「世界血友病日」，高雄長庚醫院20日舉辦「PK Station全面啟動尬電戰」，希望藉由活動呼籲血友病患執行預防性注射治療，恢復正常運動習慣。（洪浩軒攝）

為了紀念「世界血友病日」，高雄長庚醫院20日舉辦「PK Station全面啟動尬電戰」，首創以電玩對戰結合AR科技策畫跨院巡迴互動展，希望藉由活動呼籲血友病患執行預防性注射治療，恢復正常運動習慣，讓身體不受病情影響，享有正常人的生活。

血友病屬於罕見遺傳性基因缺陷疾病，患者因為X染色體缺損，導致凝血因子出現異常，根據健保署統計，台灣罹患血友病人數將近2000人，病人經常在受傷、拔牙或手術後出現血流不止的情況，甚至會有自發性出血導致關節腫脹、變形等，患者也因長期缺乏運動習慣，日常活動受到限制。

為了響應2022世界血友病日主題，高雄長庚醫院二度攜手中山醫學大學附設醫院、林口長庚紀念醫院與協辦單位台灣武田藥品共同規畫巡迴衛教互動展覽，更首創以電玩對戰結合AR科技，帶領民眾以遊戲運動體驗舉重、足球、籃球等高強度運動的樂趣。

高雄長庚血友病中心主任蕭志誠表示，目前在健保資源可以提供血友病患者預防性治療，重度血友病會引發自發性出血，因此，執行預防性注射治療維持患者凝血濃度就顯得相當重要，除了降低患者出血的機率，也可以藉由運動增加病友的肌肉強度、避免關節出血，更能享受到生活不同的樂趣。

由於每個血友病患的病況不同，長庚醫院特別將凝血因子濃度比擬為電池電量，讓病患得知自己的身體狀況，進而從事適合自己強度的運動，在凝血因子濃度高時，可做高張力運動，如打籃球、足球等，凝血因子濃度中等可攀岩、跳繩、慢跑等，低濃度可步行、游泳或靜態運動。

35歲血友病患王繹灃表示，經過預防性注射治療後，目前身體、生活跟一般人相同，他自己從小就罹患血友病，且屬於重度患者，目前一周執行2次預防性注射治療，先前有很多戶外運動及活動都不敢參加，就怕碰撞導致出血，現在有了預防性注射治療無論爬山或三天兩夜的旅遊都可以正常參與。