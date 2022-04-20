世界地球日前夕，花旗應邀出席「GW綠能公益100＋」一周年成果記者會，與陽光伏特家、台灣綠能公益發展協會和企業代表等公益夥伴，共同承諾在2030年前募集超過「100個綠能美好行動」，並且持續開創綠能公益新模式，導引ESG成為幫助社福團體營運的永續力量。

響應2022世界地球日「投資我們的星球（Invest in Our Planet）」號召，花旗集團亦發起「2022世界地球日挑戰」，邀請全球同仁從花旗的永續政策、節水、省電與降低廢棄物四大面向入手，鼓勵同仁從員工日常生活做起，從下到上推動減碳行動，具體實踐節能減碳，發揮綠色金融影響力。

花旗集團「2022世界地球日挑戰」亦提供同仁各種日常生活中具體且實用的減碳行動，諸如：將衣物自然晾乾而非使用烘衣機、刷牙時關緊水龍頭與縮短淋浴時間、或是重複使用環保袋購買散裝食，減少包材垃圾的產生量，希望透過生活的小改變，帶給環境永續大影響。

配合集團2050達成淨零碳排的目標，花旗台灣積極推動節能及低碳場域改造。去年年底，花旗台灣進行辦公室的低碳場域改造，透過趣味的互動遊戲與活潑的說明指示，提升同仁對於回收的認識與正確行動，讓垃圾分類正確率大幅提升近四成，減少焚化垃圾所產生的碳排。

在全行努力下，花旗台灣透過各項節能方案的推動，2021年節省用電7.48％、用水量5.45％、廢棄物的回收總量較前一年相比更提高13.13％，總碳排全年也減少8％。此外，除花旗銀行總部大樓獲得 LEED 金級綠建築認證外，目前共有 11 間分行與辦公層獲得 LEED 認證，約佔營業總面積 19.17％。

花旗台灣推動綠能公益創新不遺餘力。2018年花旗台灣協助公益團體架設太陽能面板，發行第一張公益再生能源憑證之後；2021年花旗台灣與台灣公益綠能發展協會合作，協助桃園市脊髓潛能發展中心發展公益碳權，將原本330盞傳統高耗能的照明設備，汰換成LED 省電燈泡，節省下的用電量已向環保署申請碳權，待通過後將媒合企業收購，轉化為碳權收益，成為支持社福團體永續營運的力量。