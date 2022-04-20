林務局今(20)日下午召開「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」修正說明座談會，該管理辦法將預告修正為「原住民族狩獵辦法」，並擬開放原民可狩獵保育類野生動物。會議前原民團體同原民籍立委與動保團體在林務局前各自發表主張。原民團體表示，狩獵文化讓原住民族學習與自然共存，勿污名化原住民族延綿數千年的傳統。

去(110)年5月司法院大法官釋字第803號解釋，原住民族從事野生動物保育法第 21 條之1第 1項規定，基於其「傳統文化」而獵捕宰殺野生動物包含「非營利性自用」，惟除特殊例外，獵捕宰殺或利用野生動物不應包含「保育類野生動物」。

主持人Savungaz表示，這個修法5年前就已經開始討論，但是2017年因為動保團體認為太倉促，聯合立委把修法擋下來，好不容易803釋字宣告部分違憲，因此才有這次修法的契機，動團卻抗議草率修法，如果5年的討論叫做草率，那怎麼樣才是不草率？獵人文化又要如何傳承？

民進黨立委陳瑩表示，5年的等待很漫長，狩獵文化來自祖先的教導、耆老的敦促，動團把原住民當作破壞生態保育的罪魁禍首相當不公平，生態失衡該怪的原因很多，但絕對不是原住民，我們的文化需要被保護，不要污名化我們的狩獵文化。

陳瑩說，雖然原民團體對於釋憲之結果不甚滿意，但仍肯定林務局積極溝通並收集各方意見、修改相關辦法以符合原住民族狩獵文化精神和實務的修正作業，立法院也會敦促林務局盡快完成修法版本，也會加速修法的通過，讓狩獵文化能夠完整的傳承。

國民黨立委鄭天財表示，原住民族一直真正是守護台灣山林、土地、野生動物的一群人，「原住民族基本法」20條規定政府承認原住民族土地及自然資源權利，19條也明文規定可以狩獵，803釋憲已經讓原住民狩獵文化變成不是原本的樣子，這次修法已經是最悲微的要求。

「獵人消失對山老鼠是大利多，因為獵人會巡視山林」！屏科大森林系助理教授吳幸如指出，根據多年的田野學術調查，當獵人因擔心違法而越來越少，甚至獵人都不去山林的時候，卻讓越來越多的山老鼠進到山林，質疑動團的目的是要消滅掉懂得如何與自然共存的獵人。