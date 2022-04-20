行政院顧問鄭宏輝今在臉書宣布，將參選民進黨新竹市市長提名初選；對於傳出高層欲以「找出最強人選」為由，醞釀翻案以徵召方式提名；民進黨人士表示，民進黨新竹市長相關提名，下週中執會才會進入討論，不清楚為何會有這種說法。

鄭宏輝今在臉書強調「團結、勝選」指出，2020年雖然他立委失利，但仍不忘初衷「守護台灣 建設新竹」的信念，持續在地方蹲點努力。

他還舉例，很多民主前輩們都曾面對選舉落敗，蔡英文總統承受過最多的攻擊抹黑，如今能夠帶領台灣走向世界、造福人民；蘇貞昌院長成就了「有政府會做事」，鄭文燦市長、林佳龍市長、陳其邁市長，不也都是歷經挫敗、現在都在施政成果綻放美麗的花朵。

根據去年全代會通過的「2022年直轄市與縣市長提名特別條例」，若新竹縣市無法完成合併升格，將舉辦初選。民進黨上周中常會後，林錫耀指出，新竹縣、新竹市、彰化縣提名先前卡在是否合併升格問題，從時間上看來，大概推不了了，預計27日中執會會列入討論。

之前新竹市有意參選的市議員李妍慧自從接下民進黨發言人一職，確定不會參選，日前黨部主委陳建名表明參選主委，不參選市長，現在只剩下鄭宏輝。

黨內人士表示，黨中央還在繼續徵詢，下週中執會才會進入討論。