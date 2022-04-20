李烈的新片在下半年就會慢慢曝光。（粘耿豪攝）

李烈、艾怡良、魏嘉瑩等人20日出席Q POWER Awards入圍名單公布記者會，近日疫情爆發演藝圈不少人確診以及被匡列，對此艾怡良表示自己接下來的活動都還是小型的，影響不大，會做好實名制、快篩，圈內疫情亮紅燈當然也會擔心，但只能盡力而為，至於防疫小撇步？她笑說：「吃飽睡好很重要，畢竟隨著年紀免疫力已下降。」

艾怡良的男朋友人在瑞典，兩人已5個月未見，平時會通話互相關心，艾怡良稱對方知道她很能照顧自己，所以並未太擔心，台灣疫情爆發後兩人沒去多想可以見面的時間是否越來越遠，目前分開生活擔心的事情也變得完全不同，「以前擔心磨合，現在擔心面對疫情，彼此會怎麼發展（事業）」，也提到情侶倆超級不甜言蜜語，最常討論的是有可能一起去旅遊的時間。

資深電影製作人李烈自去年離開「影一製作所」後，成立新公司「一種態度」，預計7、8月就會有1部中型製作及1部大製作的電影浮上檯面，對於疫情爆發，她表示前兩年算幸運，自己的作品都沒受到影響，但接下來勢必戰戰兢兢，因為電影只要一啟動就開始燒錢，只要有1人確診，停工1周就要燒上百萬，「所以我們比任何人都緊張」。