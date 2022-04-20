今年6月的溫布頓網球公開賽將會全面封殺俄羅斯選手！曾經短暫登上球王寶座的世界第2麥維德夫（Daniil Medvedev）將受到最大衝擊。英國體育部長哈德斯頓（Nigel Huddleston）上個月已經預告要發出禁令，先前俄羅斯還被允許以不掛國籍的個人身分參賽，但外界質疑這樣等於沒有處罰。目前官方尚未確認此禁令，是由外媒《Sportico》率先爆料。

英國小報《每日快報》報導，球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的前教練皮利奇（Nikola Pilic）對於全英網球俱樂部的反戰態度頗不以為然，他說：「這很可恥，當美國在伊拉克殺害上百萬平民的時候，他們有踢出美國的選手嗎？」

今年82歲的皮利奇來自南斯拉夫，拿過1973年法國公開賽男單冠軍，他在2020年獲頒塞爾維亞黃金功績勳章。他批評這些反俄禁令是小題大作且沒有必要，指稱英國人過去150年都擺脫不了「恐俄症」。

男網前100名有4位俄國選手，女網前100名有8位。目前排名第8的魯布列夫（Andrey Rublev）曾公開在電視鏡頭前表達反戰立場，英國體育部上個月宣稱這類選手可以獲得放行，到時候卻是一概封殺。男網還有第26名的卡察諾夫（Karen Khachanov）、第30名的克拉特塞夫（Aslan Karatsev）受影響。女子排名最高的是第15名的帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）、第26名的薩金娜（Daria Kasatkina）。此外爆料中尚未提到，但白俄選手到時候可能也會被禁。