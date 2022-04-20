攸關私校退場的《私立高級中等以上學校退場條例》，明進行朝野協商，周五在立法院院會闖關。有立委主張將退場私校的校產捐給予私校興學基金會，高教工會組織部主任林柏儀認為「萬萬不可」，因為校產要維持公共利益目的，非政府不可，這樣才有被監督的可能。

《私立高級中等以上學校退場條例》立法延宕許久，只要癥結在於，私校董事會希望學校退場後能拿回部分校產，但社會有一股聲音要求全部充公，兩方爭執不下。此外，退場私校可以改辦其他事業，及對師生權益保障問題，也還有待進一步取得共識。

學校退場後，有國民黨立委主張，可以保有個渠道捐贈給「私校興學基金會」，提供其他私校使用。這樣能增益既有私校資源，應該被鼓勵。

然而，對於讓退場私校校產在交由政府統一規畫外，要再創一個捐贈予私校興學基金會的歸屬渠道，林柏儀認為「萬萬不可」，因為退場私校的剩餘財產，絕大多數都不是「錢」，而是一個又一個龐大的校區：學校土地與建物。

林柏儀認為，真正有能力與責任該來規畫這些退場校地該如何繼續使用，而且能維持公共利益目的的，其實非是政府不可，而且才有被監督的可能。私校興學基金會的編制僅三至四位兼職人員，容許退場私校決議把鉅額校產交給基金會再轉手給特定私校，如何能確保有最佳規畫？