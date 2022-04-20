51歲港星女神李嘉欣（Michel）以一張俏麗臉蛋，擁有「大美人」、「最美港姐」的稱號，天生麗質的李嘉欣保養得宜，不僅混血美貌出眾，她的顏值保養狀態也總是外界關注焦點。李嘉欣昨(19日)在IG分享多張舊照悼念逝去友人，也意外曝光她散發仙氣的少女感水嫩模樣。

李嘉欣昨(19日)在IG分享多張舊照悼念逝去友人，畫面中李嘉欣十足少女模様，穿著黃色洋裝的她當時美貌已讓人驚艷；只見李嘉欣燙著長捲髮非常艷麗，妝容和打扮看起來已經是藝人姿態。這些照片都是她青春時生活照，雖然正確年份不明，但和朋友一起度過的青春時光笑容總是最燦爛。

李嘉欣以150字感言悼念昔日友人：「車輪，我們相識於青蔥歲月，感情特別要好，你走了的這九天，我想起了很多我們的往事，有很多令我會心微笑，有些留有遺憾，但無論如何，我希望你臨走前真的聽到我同你講的最後一句話，我永遠不會忘記我們之間的友誼，同你一齊走過的路，我好幸福。假如我們另外一個國度可以再相遇，希望再次可以有最單純最真摯友誼。一切盡在心中。車輪，一路好走。」

李嘉欣分享舊照悼念逝去友人，畫面右下角的她十足少女模様。（圖／取自李嘉欣IG）

李嘉欣年輕時依舊美貌驚人。（圖／取自李嘉欣IG）

李嘉欣是1988年度香港小姐冠軍、也是首屆國際華裔小姐大賽冠軍，驚人顏值被譽為無爭議的「最美港姐」。她2008年嫁給身價800多億的香港船王之孫許晉亨，育有1子婚姻幸福。今年初她自爆進出加護病房（ICU）搶救48小時，4個器官受損病況一度嚴重，所幸搶救後撿回一條命。