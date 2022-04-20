高一女生黃靖淇透過參加後山文學獎，把生活中的感觸讓更多人看見。（莊哲權攝）

由台東生活美學館主辦的「後山文學獎」已經邁入第9年，今年徵件活動即日起展開，全國文青皆可參加，最高獎金10萬元，曾兩次獲獎的高中少女文青黃靖淇說，她從小就有寫日記的習慣，參加後山文學獎讓她有機會將自己的生活感觸，讓更多人看見。

2022年後山文學獎徵件開跑，台東生活美學館廣發英雄帖，歡迎各界文學愛好者加入書寫花東行列，美學館表示，跟往年不同的是，今年徵件對象不限花東地區，全國文青皆可參加，徵文項目分為短篇小說、新詩、散文及小品文，創作主題仍以「花東」為主，收件日期至8月5日止。

另，為了鼓勵寫作新秀，美學館自2019年起設立了「後山文學年度新人獎」，凡未曾正式出版紙本圖書，且出生或居住在花東者都可投稿，創作主題不限，將選出優選3名，提供15萬元作為出版經費，收件至7月4日止。

均一高中高一學生黃靖淇曾獲2次獎，2次得獎的散文作品都是日常見到台東景色的感觸，也有對愛情的傷感，她說，從小就有學日記的習慣，參加後山文學獎，可以讓生活的感動被看見，即使是不美好事物，也可藉由書寫傳達溫暖，現在也嘗試寫小說，希望將來她的文字可以融入社會議題，帶來一點力量。

美學館館長江愚表示，後山文學獎辦理至今已邁入第9年，收件數超過3500件，近500件得獎作品，歡迎各界喜愛文學的朋友一起加入筆耕行列，用文字型塑後山獨特的人文風情。