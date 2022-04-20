華視新聞台在新聞畫面下方跑馬出現「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，造成民眾恐慌。民進黨立委王美惠今（20日）怒批，華視隸屬於公廣集團，是我國面臨重大事件時，政府發布訊息的重要媒體，發布「共軍攻打過來」的假訊息，實在是「日防夜防、家賊難防。」

華視新聞今（20日）稍早畫面出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」、「泰山出現7級大地震」等快訊字樣，引起不少觀眾的恐慌，誤以為共軍真的打過來了。華視則緊急澄清為「誤植！」

王美惠說，捏造假消息、恐嚇台灣民眾，本就是中共資訊戰的主要策略之一，電視媒體居然自己成為假新聞製造者及傳播者，如此荒誕行徑，相關單位務必徹查嚴懲，甚至必須防範是否為有心人士配合中國，在為侵入我國媒體系統「試水溫」。

王美惠指出，這幾年中國對台恐嚇威脅不斷，就是希望引發台灣民眾恐懼心理，以方便中國統戰戰略進行。也因此政府各單位近年來不斷努力，想方設法防堵假訊息，就是要避免讓中國有可乘之機。

王美惠表示，華視隸屬於公廣集團，是我國面臨重大事件時，政府發布訊息的重要媒體。現在竟然於晨間新聞發出「共軍攻打過來」的假訊息，實在是「日防夜防、家賊難防。」

王美惠也呼籲，華視新聞此舉不僅引發民眾恐慌，讓公廣集團誠信大受打擊。國家通訊傳播委員會（NCC）務必仔細調查公廣集團的內控機制，調查時也應納入國安考量，是否有「有心人士」配合中國進行測試的可能，都需要徹查清楚，給國人一個合理的交代。