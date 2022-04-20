國建(2501)與日商台灣三井不動產合作範圍越來越廣，繼先前飯店與住宅合作後，宣布正式跨足商業設施合作開發。國建透過入資「三雄鳳山啦啦寶都（股）公司」，與三井不動產集團共同打造南臺灣純日系Mitsui Shopping Park LaLaport休閒購物中心。

此項合作案由台灣三井不動產釋出三雄鳳山啦啦寶都(股)公司股份予國建，預計國建將持股30%，為台日雙強策略聯盟首次跨足商業設施的共同合資案，未來雙方將積極開發複合式不動產，朝向飯店、住宅、商場等複合式開發模式發展。

國建和三井合作已久，包括2018年「敦北飯店大樓」都更案，雙方因開發理念相近，進一步擴大合作事業。自2020年起，國建與台灣三井不動產合資進行住宅開發案，目前已有台南UNi PARK、新北中和與三重三案合作。2021年雙方聯手推出台南UNi PARK更創下當地佳績，廣受消費者青睞。國建與台灣三井不動產持續在住宅開發領域深耕合作，預計最快在2022下半年推出中和案。