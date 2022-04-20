歐洲各地酒吧重新開業，海尼根(Heineken)第一季啤酒銷售超預期。然而儘管烏克蘭戰爭帶來不確定，該公司仍維持2022年展望。

該全球第二大啤酒商表示，與去年同期相比，啤酒銷售增加了5.2%，高於該公司編制的調查平均值的增加3.5%。

受益於疫情趨緩，歐洲地區銷售成長11.5%；而海尼根對歐洲酒吧和餐廳的(桶裝)銷售幾乎成長3倍。

該荷蘭釀酒商表示，俄羅斯入侵烏克蘭，給全球經濟前景和大宗商品市場帶來了更多不確定性。

海尼跟在聲明中表示，預計不斷加大的通膨壓力，將影響家庭可支配所得，由此將帶來啤酒消費的風險。公司預計今年稍晚將受到影響。

該公司仍維持2022年的營益率財測，為「穩定至溫和」之間的指引。

海尼根曾在今年2月表示，螺旋式上升的通膨，可能導致啤酒消費量下降，此讓人懷疑該公司將2023年營益率提高到17%的計畫。

該荷蘭啤酒製造商當時表示，投入成本將以15%左右的速度增加，其中大麥價格較一年前翻了一倍，鋁價上漲約50%，能源和貨運成本也大幅上升。(飲酒過量 有礙健康)