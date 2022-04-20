疫情擴大！司法院爆第2例確診 書記PCR陽性染疫 17:382022/04/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院進行全面消毒（本報資料照片，司法院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院民事廳19日一名專員快篩陽性，20日民事廳的另一名書記，PCR檢測結果為陽性，已搭乘防疫計程車返家隔離；司法院表示，近期與該書記有接觸之所有人進行快篩，快篩結果均為陰性。 司法院表示，後續將依司法院防疫指引，同辦公室同仁自今日起居家辦公，其餘接觸者進行自我健康監測；司法院今天晚上也會針對該書記所在辦公室、附近公共空間（走道、茶水間、洗手間、梯間、電梯等）進行消毒作業。 防疫股當紅 三大族群接棒 中職》悍將作客桃猿 因雨延至5／9 #新冠肺炎 #台灣 #司法院 #書記 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情造成校園教學大亂 教長：各縣市若有措施 要向學校說明 09:542022/04/20 生活 《科技》工業富聯加速第2成長曲線 追加投資思靈機器人 08:522022/04/19 財經 疫情燒進最高法院！法官助理確診 全院大清消 14:152022/04/20 生活 《基金》整數關卡進行價值投資 科技市值型ETF有料 11:392022/04/19 財經 前兒少安置機構猥褻少年案 3法官涉不當接觸司法院調查 18:262022/04/18 社會 陸港觀盤－落底信號浮現 價值股優先 04:102022/04/19 全球財經 大陸新冠口服藥 第2季可完成實驗 04:102022/04/19 焦點新聞 《電腦設備》光寶科法說後 4外資看法中性偏多 10:582022/04/20 財經 台南＋45確診數創單日新高 至少35人Ct值小於20 15:572022/04/19 生活 《電腦設備》陸停工影響有限 光寶科Q2營收拚雙位數季增 17:412022/04/19 財經 爭取台中市長提名 何欣純：當仁不讓 盼蔡英文主席徵召我 10:222022/04/19 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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