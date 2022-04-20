司法院民事廳19日一名專員快篩陽性，20日民事廳的另一名書記，PCR檢測結果為陽性，已搭乘防疫計程車返家隔離；司法院表示，近期與該書記有接觸之所有人進行快篩，快篩結果均為陰性。

司法院表示，後續將依司法院防疫指引，同辦公室同仁自今日起居家辦公，其餘接觸者進行自我健康監測；司法院今天晚上也會針對該書記所在辦公室、附近公共空間（走道、茶水間、洗手間、梯間、電梯等）進行消毒作業。