桃園大溪、八德交通建設說明會，吸引民代、居民出席表達意見。（呂筱蟬攝）

桃園市大溪與八德大湳交流道交通時常壅塞，交通部研議增設大鶯豐德交流道，立委趙正宇邀請交通部與桃市府舉辦地方說明會，會中決議該交流道原則將採雙苜蓿葉形設計。另外，國3銜接台66線增設系統交流道工程進度超前，預計2024年完工，將解決大溪永昌路過路車流龐大導致塞車問題。

交通部長王國材與桃園市長鄭文燦出席說明會，鄭文燦說，八德和大溪人口成長快速，既有的國3大溪交流道和國2大湳交流道已不敷使用，向中央爭取在兩交流道中間增設大鶯豐德交流道，不僅可改善大湳交流道壅塞問題，也可減緩武嶺橋、五叉路口假日塞車瓶頸點，可行性報告獲行政院核定，現交由高速公路局辦理建設計畫及規畫設計中。

他說，北二高大鶯豐德交流道可紓解大湳與大溪交流道壅塞，也是八德與大溪居民共同的期盼，透過會勘與公聽會，確定要做雙苜蓿葉形交流道，一方面是坡度與長度考量這樣比較順暢，這個建設期程會在1至2年內完成建設計畫與環評，總經費68億元，市府負擔其中的用地拆遷9億元，交通部負責59億元，工期預計4年3個月完工，希望能夠在未來幾年內讓桃園市民看到動工。

另外，大溪交流道塞車原因之一，就是台66線通車不能直接銜接國道3號，導致用路人需下交流道走永昌路，導致該路段過路車流龐大。目前國3銜接台66增設系統交流道工程正在施作中，高速公路局表示，工程進度超前預計2024年7月完工，預估可減少永昌路8成的過路車流，也可增加大溪交流道銜接快速道路的便捷性。

王國材表示，八德、大溪有兩項建設，一個是新設大鶯豐德交流道，目前往完整的交流道去做設計，預定6月舉辦地方環評說明會，按既定計畫5年內可以完工，前期則有環評等相關作業。另一項是國3跟台66系統交流道部分，目前工程順利進行，2024年交流道就會完成。