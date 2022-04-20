高公局於勞動節連假，原規劃4月30日清晨5時至中午12時封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口，如今5月1日也加入管制。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

台鐵企業工會發起五一勞動節不加班，恐癱瘓當天運能，交通部高速公路局預估，部分台鐵旅次轉移至國道客運及私人運具，因此調整勞動節連假疏運措施，除原已公布方案外，5月1日清晨5時至中午12時增加封閉國5石碇及坪林南向入口。

高公局於勞動節連假，原規劃4月30日清晨5時至中午12時封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口，如今5月1日也加入管制。

其他疏運措施，還有5月1日下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制；入口匝道儀控；開放路肩；國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控。

高公局表示，台鐵工會發起「五一不加班」，部分台鐵旅次轉移至國道客運及私人運具，因此5月1日封閉國5石碇及坪林南向入口。另4月29日將實施國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控，增加國3南深路出口及南港聯絡道前路肩開放，以紓緩高速公路壅塞，維持服務水準。