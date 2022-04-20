俄羅斯國營新聞社RIA Novosti的新聞影片顯示，俄軍的9K720伊斯坎德爾飛彈(Iskander,北約名：SS-26)開始加覆偽裝衣，顯然是擔心烏克蘭無人機的轟炸。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄軍加大力度攻打烏克蘭東部的頓巴斯地區，為提振士氣，RIA Novosti的新聞多次提到要解救當地人免於烏克蘭民族主義者與新納粹主義者的壓迫。新聞影片畫面出現伊斯坎德爾飛彈車藏於森林之內，並且還有迷彩色的偽裝衣。據報導，飛彈發射車位於哈爾科夫附近。

俄軍表示，偽裝衣的迷彩可融入背景，破壞輪廓的效能，其材質具有遮斷紅外線熱量的特點，以降低被偵察機發現的風險，提供戰術和作戰優勢。

據悉，烏克蘭在戰場上積極使用土耳其的TB-2無人機，達成了許多不對稱作戰的戰果，並且使俄軍造成嚴重心理陰影，一聽到類似的引擎聲就準備躲藏。