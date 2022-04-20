雲端廚房領導品牌 Just Kitchen（JK廚房）推出最新「桔」作－桔田家KITSUTAYA 咖哩與丼飯，有別於坊間的日式咖哩，桔田家桔香咖哩加入桔子和鳳梨，融合香料與椰漿熬煮而成，號稱溫順口感讓一家大小吃了都會微笑。

隨著疫情增溫，民眾減少外出用餐的頻次，JK廚房團隊經過多時研發，推出專賣甘口咖哩飯與丼飯的全新品牌-桔田家KITSUTAYA。 基礎咖哩醬汁是以香茅、檸檬葉，與洋蔥等甜味蔬菜小火炒出香氣後，再加入精燉的雞高湯熬煮而成，有別於坊間重口味、辛辣的咖哩醬風味，桔田家 KITSUTAYA 採用酸甜果物，佐迷人香氣的甘口咖哩，加入椰漿的巧思強化醬汁入口時的厚度與滑潤感。

「桔田家招牌桔香咖哩飯」以田園最鮮甜的蔬果和香濃咖哩融合在一起，像極了媽媽特製的咖喱飯！「咔滋無骨雞桔香咖哩飯」結合酥脆多汁的去骨炸雞翅與酸甜爽口的特製桔香咖哩醬，雖是炸物嚐來卻絲毫不覺油膩，食畢令人吮指回味。

「元氣牛五花桔香咖哩飯」的牛肉脂香撲鼻而來，軟嫩肉片與桔香咖哩多層次的酸甜與香氣融合成豪華滋味，堪稱品嚐咖哩飯的極致享受。麵食控可選擇桔香咖哩搭配烏龍麵條的「歐嗨唷桔香咖哩烏龍麵」，將沾滿醬汁的彈Q麵條簌簌吸入口中，大口咀嚼、暢快過癮。

「Just Kitchenｘ桔田家KITSUTAYA」即日起在UberEats (4／20)與foodpanda (4／23) 兩大外送平台陸續上線，訂餐可享8折起優惠價。