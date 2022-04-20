近幾個月以來，大陸金融機構對房地產市場支持政策不斷，據不完全統計，目前大陸全國已有100多個城市的銀行自主下調了房貸利率。

近日，山東、遼寧、河北、甘肅、吉林等地多個三、四線城市傳來房貸利率下調的消息。其中，部分銀行降幅達60個基點，首套房利率低至4.6％，與當前5年期以上貸款市場報價利率（LPR）持平，非首套房利率可低至5.2％。

根據中國人民銀行（大陸央行）管理的《金融時報》報導，在積極減輕購房者房貸負擔、提振市場需求的同時，包括五大行在內的多家銀行還允許一些因疫情影響還款的借款人延期還房貸，並且延期期間內不催收、不影響徵信。

4月18日，人民銀行、大陸國家外匯管理局印發《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》，對於受疫情影響人員延期還款、

近幾個月以來，大陸金融機構對房地產市場支持政策不斷，據不完全統計，目前大陸全國已有100多個城市的銀行自主下調了房貸利率。

近日，山東、遼寧、河北、甘肅、吉林等地多個三、四線城市傳來房貸利率下調的消息。其中，部分銀行降幅達60個基點，首套房利率低至4.6％，與當前5年期以上貸款市場報價利率（LPR）持平，非首套房利率可低至5.2％。

根據中國人民銀行（大陸央行）管理的《金融時報》報導，在積極減輕購房者房貸負擔、提振市場需求的同時，包括五大行在內的多家銀行還允許一些因疫情影響還款的借款人延期還房貸，並且延期期間內不催收、不影響徵信。

4月18日，人民銀行、大陸國家外匯管理局印發《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》，對於受疫情影響人員延期還款、因城施策實施差別化住房信貸政策等提出具體要求。

4月19日，人民銀行、銀保監會聯合召開金融支援實體經濟座談會，再提「因城施策落實好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求」，為市場吃下一顆定心丸。

實施差別化住房信貸政策等提出具體要求。

4月19日，人民銀行、銀保監會聯合召開金融支援實體經濟座談會，再提「因城施策落實好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求」，為市場吃下一顆定心丸。