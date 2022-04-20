唐美雲歌仔戲團年度大戲《冥遊記－帝王之宴》本周末即將登場，團長唐美雲近期才剛送別母親，她收拾悲傷，進劇場排戲和演戲，卻也不免感慨，她表示，「假如過去能多陪陪媽媽，是不是會少點遺憾？」但她又轉念想，「我創團時媽媽是最支持我的人，我現在該做的事情就是把戲演好，完成她的期待和祝福。」

唐美雲表示，這部作品裡面談論開創時代，勢必要有所犧牲，她也對照她的人生，她選擇演戲、製作節目和更多觀眾分享，過程中也犧牲了很多和家人相處的時光，「我最近特別有感，特別是剛剛送別媽媽，但或許我現在該做的事，就是要繼續在歌仔戲的路上前進，不辜負媽媽對我的期待。」

《冥遊記－帝王之宴》裡的劇中人，期許開創一個男人和女人可以真正平等對話的時代。唐美雲表示，假如把劇中的國家，縮小範圍到她的劇團，也是一樣，「我在開創事業的道路上，也有孤單的時候，還有面對風雨的時候，該怎麼應對，戲裡戲外，我的感觸特別深。」

唐美雲表示，不管如何，人都要不斷學習成長，「我最深刻的體會是凡事要學會感恩，感謝他人的幫忙，感謝所有的磨練，努力地向前進。」