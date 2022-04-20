高雄一名30多歲婦人覺得眼眶不夠飽滿，到坊間醫美診所施打俗稱「精靈針」的皮下填充劑，當下覺得右眼劇痛，她忍痛完成療程，返家後兩天，右眼竟看不見了連忙就醫，醫師檢查發現原應填充在眼周的皮下填充劑，逆流塞進視網膜血管，導致視網膜缺氧、視力驟降，即使進行高壓氧等療程，婦人右眼僅存光感，幾近失明狀態。

治療婦人的高醫眼科部總醫師陳怡先表示，婦人是因為右眼幾乎看不到而急診入院，根據她的描述，是因為覺得自己眼眶凹陷不夠漂亮，才到醫美診所聽從醫師建議而施打「精靈針」，把名為「艾麗斯」的皮下填充物打進眼眶周遭。施打時婦人有感到右眼一陣劇痛，她以為是正常的反應，當下沒有立刻反應，沒想到返家後兩天，右眼居然就看不到了。

眼科部主任鄭凱駿醫師說，婦人拖了兩天才就醫，視網膜持續缺血又缺氧，因此錯過黃金治療時間，右眼視力已無法回復到以前的狀態，目前的治療方式只能提供高濃度的氧氣，希望能夠改善組織缺氧的狀況，也為婦人施打抗血管新生因子，並安排每周五次、每次一個小時的高壓氧療程，但因為神經已經壞死，可能無法完全回復眼部正常的功能!

陳怡先醫師則表示，再簡單的微整形都有風險或副作用，當發現注射的部位有劇烈的疼痛，視 力或聽力衰退就要趕緊就醫，以免錯過黃金治療時間，眼睛周遭的血管豐富，不論是做眼眶組織填充或山根處隆鼻等注射美容，都有戳進血管，影響視力的風險；她也提醒做類似美容術前，要與醫師充分溝通，過程中有劇痛不適，要立即喊停，而術後有感覺不適的情況，要立即掛急診，並告知微整形史。