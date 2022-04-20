台南後壁在地青年莊憲紘（右）將長輩上課過程錄影記錄下來，希望讓更多人看見家鄉的美。（鄭貴櫻提供／張毓翎台南傳真）

因為頂長社區已擁有一個極佳的公園場域，所以他們主推「綠陪伴」、「綠飲食」、「綠療育」的活動課程。（張毓翎攝）

頂長社區發展協會總幹事張美雪表示，期待透過這項計畫，鼓勵更多長輩走出來並一起互動。（鄭貴櫻提供／張毓翎台南傳真）

台南市後壁區頂長社區打造的長短樹公園，近來成了網美拍照及居民休憩的場域，今年社區進一步申請水保局「農村社區綠色照顧計畫」，融入在地米食等文化概念開辦課程，每堂課有料又好玩，參加的爺爺奶奶個個笑容滿面，在地青年莊憲紘20日返鄉在一旁直播錄影，讓更多人看見家鄉的美。

後壁頂長社區與台灣其他傳統農村一樣，村子以高齡者居多，近3年社區來透過台南築角、社區營造計畫，將不起眼的小角落變身為特色小公園，販售古早味碗粿等，吸引許多人來參觀，今年社區執行「農村社區綠色照顧計畫」，期待讓社區長輩走出來並一起互動。

頂長社區發展協會總幹事張美雪表示，農村社區綠色照顧計包含「綠陪伴」、「綠飲食」、「綠療育」及「綠場域」4面向，因為頂長社區已擁有一個極佳的公園場域，所以他們主推「綠陪伴」、「綠飲食」、「綠療育」的活動課程。

她提到，「綠飲食」包含專人送餐至獨居老人，順便關心他們的生活起居，或開辦課程教導社區爺爺奶奶，運用在地農產品做創意料理，如今日以米、波菜為食材製作的「綠拿鐵」。「綠陪伴」與「綠療育」課程，則會教長輩打空鈴鼓、稻草編織等。

張美雪說，參加長輩不只頂長社區，他們也跨區把平安社區的爺爺奶奶拉進來，大家共好共享，把有限的資源發揮到最大，凝聚長輩們情感，感謝水保局台南分局的經費支持。

在地青年莊憲紘今帶著妻子鄭貴櫻來直播記錄長輩上課過程，鄭貴櫻說，丈夫在長短樹長大，最近一起回到南部，接觸到美雪姐，發現家鄉有這樣的公園很驚豔，在地有這項課程可凝聚鄉村的氛圍及情感，看了十分感動。